香港信報報導，紐約市各機構必須在30天內刪除TikTok軟體，員工將無法在該市的設備和網路上使用TikTok及其網站。紐約州已經禁止在州政府發放的行動設備上使用TikTok。
TikTok表示，沒有也不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質性措施保護TikTok用戶的隱私和安全。
TikTok在美國擁有超過1.5億名用戶，TikTok的母公司為中國科技巨頭字節跳動。因擔心可能受到中國政府的影響，美國立法者要求在全國禁用TikTok的呼聲日漸高漲。
美國紐約市16日以安全擔憂為由，禁止所有政府設備使用短影音平台抖音海外版TikTok。紐約市市長亞當斯（Eric Adams）指出，TikTok對紐約市的技術網路構成安全威脅。
香港信報報導，紐約市各機構必須在30天內刪除TikTok軟體，員工將無法在該市的設備和網路上使用TikTok及其網站。紐約州已經禁止在州政府發放的行動設備上使用TikTok。
TikTok表示，沒有也不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質性措施保護TikTok用戶的隱私和安全。
TikTok在美國擁有超過1.5億名用戶，TikTok的母公司為中國科技巨頭字節跳動。因擔心可能受到中國政府的影響，美國立法者要求在全國禁用TikTok的呼聲日漸高漲。
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