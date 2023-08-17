香港信報報導，紐約市各機構必須在30天內刪除TikTok軟體，員工將無法在該市的設備和網路上使用TikTok及其網站。紐約州已經禁止在州政府發放的行動設備上使用TikTok。

TikTok表示，沒有也不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質性措施保護TikTok用戶的隱私和安全。

TikTok在美國擁有超過1.5億名用戶，TikTok的母公司為中國科技巨頭字節跳動。因擔心可能受到中國政府的影響，美國立法者要求在全國禁用TikTok的呼聲日漸高漲。