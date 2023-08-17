彰化縣道139線常有機車騎士危險駕駛，警方派出便衣警力蒐證開罰。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣道139線部分彎道路段因事故頻傳而有死亡彎道之稱，彰化警分局暑假期間強力執法，並安排便衣警力混入追焦族，蒐證危險駕駛等違規行為，並將有危及公共往來通行的違規行為依公共危險罪法辦，從7月執法迄今，有3人被依公共危險罪函送法辦，其中竟有2人未成年。

彰化警分局五組組長汪振豪表示，對於139線李舍咖啡等彎道路段常有危險駕車的行為，該分局於暑假期間安排便衣混入追焦路段蒐證，截至今天為止，已蒐證查出16件機車騎士有超速、壓車過彎等危險駕駛等違規行為。

上述16件違規行為的16名涉案人都已被通知到案，全都坦承犯行，警訊後全被依違反《道路交通管理處罰條例》第43條開單告發，將被開罰新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰。

汪振豪指出，16名涉及危險駕駛的行為人中，有3人因違規行為嚴重，有涉及「致生往來之危險」及危害其他用路人的狀況，因此警訊後被依涉及公共危險罪嫌函送法辦。

令人訝異的是，3名涉及公共危險罪的騎士中，有兩人未成年，依法必須由父母或法定代理人陪同到案，其中兩名少年的父親到警局後，得知自己的小孩騎機車到139線危險駕車，氣得當場予以訓斥、告誡。