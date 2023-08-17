麥當勞多次調整菜單，部分商品已停賣，一名男子表示，昨到麥當勞買宵夜，突想起過去很愛吃「照燒豬肉堡」，但該品項已停賣，再也吃不到讓他感到可惜，問網友「麥當勞哪一個絕版產品最讓人懷念？」文章一出網友紛紛哀號指奶昔，「沒有奶昔的麥當勞永遠少一味」。

原PO昨（16）日於PTT八卦版指出，宵夜買麥當勞的經典大麥克套餐，突想到過去麥當勞曾賣「照燒豬肉堡」，甜鹹的醬汁讓他垂涎三尺，吃一個還不夠，只可惜再也買不到，問「麥當勞哪一個絕版產品最讓人懷念？」

網友一致點名奶昔，「奶昔」、「還我奶昔」、「問的就是奶昔」、「還我奶昔」、「奶昔啊」、「沒有奶昔的麥當勞永遠少一味」、「不用問！就是奶昔，我兒時的味道」、「巧克力奶昔」、「絕對奶昔，外面隨便一杯都150元以上，根本土匪」、「唯一支持奶昔」、「哭啊！絕對是奶昔」。

另也有人提到聖代，「草莓聖代，到底多腦殘才會不賣」、「巧克力聖代」、「巧克力聖代，好甜膩好好吃」、「巧克力聖代，巧克力還是熱的」、「問就是聖代 QQ」、「絕對是草莓跟巧克力聖代」。