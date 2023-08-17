高雄市今晨旺盛對流導致各區發生強降雨，市長陳其邁上午前往鳥松區本館路、球場路口視察積水情形。（高雄市府新聞局提供／林雅惠傳真）

高雄市今晨旺盛對流導致各區發生強降雨，市長陳其邁上午前往鳥松區本館路、球場路口視察積水情形，要求水利局針對易積淹水區域積極研擬改善策略，並請同仁加強積水地區巡檢。

陳其邁表示，今天上午視察的本館路與球場路路口，屬於三民區本館里和鳥松區交界，因它的排水系統是流往下游的寶珠溝，寶珠溝會再往愛河來流動，現在觀察這附近幾個滯洪池的運作狀況都正常，目前雨稍微停下來後，滯洪池就開始啟動排水，希望能趁雨停的空檔能夠加速把滯洪池的水量清空。

陳其邁指出，高雄市今天上午8時左右的強降雨，寶珠溝在8時10分左右面臨滿潮，所以在水的宣洩下雨狀況較沒辦法消退，造成部分地區積淹水，現在雨停後積水部分都已經改善，市府也加速相關作業，包括在下游的滯洪池加速排空，來預防下一波的強降雨。

他也提醒民眾注意這段期間，尤其在中午前可能仍有強降雨發生，以一般高雄市在三民東區的防洪設計標準大約到65毫米左右，仍在積水雨水整體系統可處理範圍內，若短期超過65毫米的強降雨就可能會出現部分地區積水狀況，市府會指示水利局全力來監控整個水情與整體水閘門狀況，並請警方隨時指揮路況，讓路人安心行駛。

目前高雄市三民區、鳥松區以及鼓山區的積淹水的狀況都已經消退，交通也逐漸恢復正常，陳其邁仍提醒民眾應隨時這幾天豪雨特報，並且隨時提高警覺。