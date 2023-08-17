由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」今天（17日）在四川成都舉行。（藍孝威攝）

大陸國台辦副主任潘賢掌今天（17日）在一場研討會致詞時，針對近日民進黨總統候選人、副總統賴清德過境美國訪問一事表示，台獨分裂活動和外部勢力干涉是當前台海局勢緊張的始作俑者和幕後推手，「台獨分子訪美一次，台灣民眾利益就受損一次，他們在台獨分裂歧路上滑得有多遠，台灣同胞的利益福祉就會傷的有多深。」

由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」今天（17日）在四川成都舉行，今年的主題是「兩岸關係與民族復興」。今年的會議是新冠疫情3年解封之後，兩岸學者、大陸各地台辦官員再度聚首、面對面交流，雙方與會共計約120人。

國台辦副主任潘賢掌致詞時，對於「兩岸關係與民族復興」做出4點呼籲：‌一、認清歷史發展大勢，攜手共創民族復興美好未來；二、堅持走兩岸關係和平發展之路，堅決反對台獨分裂和外來干涉；三，深化兩岸各領域融合發展，真心誠意為同胞謀福祉；四，堅持不懈開展對話協商，豐富和平統一實踐。

潘賢掌表示，當前大陸經濟長期向好，上半年GDP同比增長5.5％，居世界前列，綜合實力持續提升，中國式現代化建設穩步推進，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。「事實證明，堅定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸的發展進步。無論何黨何派在台灣掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的總體趨勢和祖國統一的歷史大勢。祖國統一一定要實現，也一定能夠實現。」

潘賢掌直批民進黨和美國政府，「台獨分裂活動和外部勢力干涉是當前台海局勢緊張的始作俑者和幕後推手。民進黨當局出於台獨本性和一黨一己之私，煽動仇視大陸，製造兩岸對抗，妄圖以外謀獨，把台灣從中國分割出去。某些外部勢力害怕自身世界霸權的衰落，拚命拉幫結伙打台灣牌，以犧牲台灣同胞利益福祉和光明前途為代價，縱容鼓動台獨分裂勢力滋事挑釁，企圖遏制下馬威，干擾遲滯甚至打斷中華民族偉大復興的進程。」

對於近日賴清德過境美國，潘賢掌斥責，「近期台獨分裂分子伙同外部勢力藉過境訪問進行謀獨挑釁，充分證明他們是台海和平穩定的麻煩製造者。台獨分子訪美一次，台灣民眾利益就受損一次，他們在台獨分裂歧路上滑得有多遠，台灣同胞的利益福祉就會傷的有多深。」

面對明年一月台灣即將登場的總統大選，潘賢掌呼籲，「當前兩岸關係處在重要的時間節點，正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路兩種前景的重大選擇。希望廣大台灣同胞認清利害關係，向台獨分裂勢力、向外部干涉勢力大聲說不，拒絕他們的裹挾與操控。」

潘賢掌表示，今年新冠疫情平緩後，大陸推動兩岸人員往來正常化，交流合作常態化，邀請台灣政界、工商界、宗教界、農漁民、少數民族等各界代表人士來訪，舉辦了第15屆海峽論壇等一系列兩岸交流活動，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見，協助解決台灣食品企業在大陸註冊問題，恢復台灣釋迦等部分農漁產品輸入大陸，優化解決台灣民眾使用移動支付等問題。

潘賢掌坦言，兩岸長期存在的政治分歧問題，嚴重影響兩岸關係行穩致遠。「兩岸開展協商談判可以有步驟、分階段進行，方式可以靈活多樣。我們願意在一個中國原則和九二共識的基礎上，推動同台灣各黨派、各界別、各階層人士，就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一的進程。」