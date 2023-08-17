陳妤（左）、黃薇渟劇中心情不好就吃豬大腸。（衛視原創提供）

陳妤和黃薇渟在中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》飾演同父異母的姊妹，劇中2人情路都面臨考驗，黃薇渟與珠寶鑑定師男友侯彥西，凡是照計畫走，就連約會也要排程，不料黃薇渟因工作錯過約會，惹得男友不高興。

陳妤則是暗戀咖啡店的拉花師，得知對方突然辭職不幹，內心失落猶如失戀一般。姊妹倆感情不順，心情不好時竟有默契地靠吃「豬大腸」發洩，情節逗趣，更助漲當集收視飆出破1好成績。

雖然劇中陳妤和黃薇渟不約而同熱愛「豬大腸」創造高收視，但拍攝時起來卻是兩樣情，陳妤本身就熱愛滷大腸「喜歡，很喜歡，尤其是滷的，劇組提供的豬大腸很好吃。」即使拍完，味道仍讓她意猶未盡。

反倒私下不敢吃豬大腸的黃薇渟，為了完美演出，得努力克服心理障礙，「通常遇到不願意面對或害怕的事，一般都是牙一咬就過去了，但遇到豬大腸不是。」從她知道角色被設定是愛吃豬大腸後，私下聚會她都會特別點豬大腸，挑戰並練習吃下它，但最後都還是請朋友幫忙解決。有幾場戲導演需要她真吃，黃薇渟只能想像是在吃麻糬，當導演一喊卡，才立馬喝水。

2人私下的飲食習慣也是天差地遠，陳妤笑說除了滷大腸之外，還尤其喜歡涼拌大頭菜，私下重養生的她，早上喜歡喝一杯熱決明子茶，還有習慣不要吃太撐，儘量不吃炸、甜、辣。黃薇渟自認很好養，什麼都吃，更是零食怪，「之前被侯彥西爆料後，我就知道藏不住，我每一檔戲都會被公開笑說愛吃零食，既然愛吃就要當第一，我絕對是業內最敢吃零食的女演員。」

另外她也是炸雞熱愛者，從小父母看她吃炸物很開心，就一直餵食她，「導致現在不吃炸的對我來說很痛苦」。劇中黃薇渟飾演醫美醫師，就像個公主，但戲外反差很大，「我都很喜歡吃不貴的食物，這樣實在太不公主了。」

《女兒大人加個賴》輕鬆幽默、節奏明快風格，也讓播出收視屢創新高，更榮登今年至今所有國語連續劇收視第一的寶座，4歲以上平均收視0.94；衛視中文台播出深受35-39歲女性喜愛，該族群瞬間收視高達2.17，該劇在中視、衛視中文台、星衛娛樂台三個頻道更累積高達437萬的收看人數（4歲以上不重覆收看人數）。

《女兒大人加個賴》每週一至五晚間8點在中視頻道播出，晚間10點則在衛視中文台接力播出。