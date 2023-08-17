詐騙集團的手段推陳出新，美國FBI分享，現在有些藏有惡意代碼的App被包裝成交友軟體，誘騙用戶下載，然後透過各種名義要求用戶輸入個資與帳戶，然後裡面的錢一點一點被搬空，提醒若出現手機耗電量加快、效能降低、不斷有廣告彈出、App沒評價、突然被安裝不知名App、要求與功能無關的權限、App介紹模糊及莫名跳出系統警告等8徵兆要注意。

美國FBI近日發出公告說，現在有一些詐騙集團會利用Beta版App不受平台審查的特殊機制，將一些藏有惡意代碼的App包裝成交友軟體，誘騙用戶下載，然後再要求用戶輸入個人資料、銀行帳戶等資訊，甚至還會讓用戶親自將錢轉到詐騙的帳戶裡面，就這樣銀行的存款一點一點被搬空。

FBI提醒，手機出現8個徵兆可能就是有危險了，首先是安裝了一個App以後，手機耗電量加快；接著則是手機效能明顯變慢；或是突然被安裝了不知名的App；手機畫面不斷有廣告彈出；或是該App的下載次數很多，卻沒有評價；此外，App莫名要求與功能無關的權限也要注意；再來就是App的介紹很模糊也可能有詐；最後則是手機會莫名跳出很像系統警告的彈出視窗。

FBI表示，提醒大家下載App之前最好要先看評價，下載次數超多，但卻沒有評價的App大多都有問題，另外也不要輕易透露自己的個資，如果收到奇怪的電子郵件，也不要點選裡面的連結。最後就是要定期更新手機系統。