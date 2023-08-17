總部位於盧森堡的ArcelorMittal是全球第一大鋼鐵生產商。如果收購一事成了，將扭轉ArcelorMittal退出美國市場的情勢。此前該公司在2020年4月，將美國大部分業務以14億美元價錢，賣給Cleveland-Cliffs，以便專注於印度和巴西等成長快速的市場。

據消息指出，ArcelorMittal正與投資銀行家討論收購要約，但仍未確定是否會進行。

美國鋼鐵所屬的工會、鋼鐵工人聯合會(USW)過去曾表態支持與Cleveland-Cliffs的合併交易，儘管美國鋼鐵當時不支持。而工會的同意，對於併購案相當重要，因為工會為集體談判的一方代表，並且有反駁公司決議的權利。

USW主席Tom Conway說，ArcelorMittal競標收購是愚蠢的，工會不會支持Cleveland-Cliffs以外的買家。

在考慮收購美國鋼鐵的消息傳出後，美國鋼鐵股價一度上漲6.3%。隨後，部分漲幅被工會反對聲浪所抵消，收盤仍上漲1.4%，收30.65美元。ArcelorMittal在歐洲也收斂漲幅，最終僅漲0.5%。

ArcelorMittal目前在美國，僅限於與阿拉巴馬州的新日鐵(Nippon Steel)有合資企業，兩家公司擁有一工廠，透過加工從國內外供應商採購的半成品，來生產鋼板產品。