Gogoro攜手MUJI無印良品於7月31日發表全新聯名系列，由MUJI無印良品設計顧問深澤直人操刀配色，推出Gogoro VIVA MIX ME與Gogoro VIVA ME聯名車款、與7款騎乘風格配件。重磅合作一登場即掀起熱議，短短兩周訂單突破1500台，帶動Gogoro整體銷量較上月同期增長三成，Gogoro VIVA MIX車系與Gogoro VIVA車系較上月同期分別大增1.5倍、1.3倍，創下今年Gogoro新車上市最亮眼銷售表現。

Gogoro是MUJI無印良品在台灣打造聯名產品的第一個夥伴，融合國際設計大師深澤直人的簡約美學，將「原色棕」、「原色灰」兩款獨家色調注入車款及配件中。Gogoro觀察到，聯名系列成功吸引更多年輕都會女性，其中「原色棕」車款最受歡迎，Gogoro VIVA ME原色棕更是本次聯名系列的銷量冠軍。

光陽KYMCO也在8月1日推出「國民神車」GP125殺至3.98萬元的購車優惠，神車低價吸引消費者爭相搶購，不過市場疑慮銷售產能保守以及到貨時程拉長，光陽也表示，KYMCO由衷感謝消費者對GP125的熱情支持，針對來自市場上的高度需求，公司已經緊急調整生產規畫至最大產能，以因應每日來自全台不斷新增的大量訂單。

KYMCO保證將全力以赴滿足市場期待，讓活動期間訂購的消費者都在第一時間交車，KYMCO也始終專注「最得我心」品牌理念的落實，在追求生產效率提昇的同時，更堅持將卓越品質做為最優先考量。

KYMCO祭出神車優惠價後，再次針對兩款熱門車款「探險王」LIKE COLOMBO及「耐操王」大地名流，推出8月購車方案。

而電動車優惠持續，搭配政府最高補助2.93萬元，Gogoro x MUJI無印良品聯名車款最低僅2萬680元即可入手，八月底前至門市試騎或購買聯名車款，Gogoro也祭出限量禮遇。此外，聯名配件同步於Gogoro網路商店販售。