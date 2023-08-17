國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室外傳與黨中央不同調，侯競辦昨(16)日雖已大動作駁斥，但仍餘波盪漾；國民黨主席朱立倫今(17)日受訪時對此事再次強調「從來沒有」，黨中央與侯競辦執行長金溥聰常常保持聯繫。

朱立倫表示，從來沒有跟競辦不同調，因為競辦的人都是自己的老同事，所有競辦重要幹部與黨幹部都是二合一，不可能有所謂自己打自己的不同調問題，這樣子的謠言不知道從哪裡來。

他說，黨中央跟金秘書長常常保持聯繫，那天正好也約了談其他事，我們也真的是感到莫名其妙，哪裡來的這樣的新聞，所以才會說對於這樣無中生有、惡意造謠其實他最大目的就是造成藍營困擾，幫綠營的忙，希望媒體真實查證，因為現在就是團結一心，大家就是努力把總統大選立委選戰做好。

另外針對國民黨考績會原先稱南投縣副議長潘一全改口挺侯，結果事後又打臉稱「不會支持」，考績會遭質疑狀況外，以及南投縣議長何勝豐退黨等；朱立倫則強調「尊重考績會嚴正處理」。