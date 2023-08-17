頭份警分局查獲廖姓女子涉嫌持有2千多包毒咖啡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局頭份分局為有效杜絕毒品危害治安，積極執行清源專案2.0專案工作，5月中旬接獲線報指稱頭份市銀河路一處公寓內疑似有毒品交易，分局長林育旺非常重視，指示偵查隊、頭份所組成專案小組，並報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，經持票前往搜索廖姓女子租住處查獲大批毒品咖啡包，檢警並溯源逮捕陳姓上手毒販，全案依毒品條例移送檢方偵辦。

頭份警分局是在5月中旬接獲線報指稱，頭份市銀河路一處出租公寓疑有毒蟲經常進出交易毒品，經過專案小組報請檢察官張文傑指揮，監控查訪1個多月後，鎖定廖姓女子涉有重嫌，專案小組於7月5日持地院開具的搜索票前往該處搜索，於房間內查獲廖姓女子涉嫌持有毒品咖啡包2410包、K他命13包，以及作案手機、電子磅秤等贓證物，檢警積極溯源後順利拘提上手陳姓犯嫌到案，全案依毒品條例移送苗栗地檢署偵辦。

林育旺表示，警方本次查獲毒咖啡包案件中，新興毒品為了引人注意或者躲避查緝，包裝千奇百怪，廖女販售的毒咖啡包就是以「星城Online」等時下最夯包裝以躲避警方查緝，警方提醒民眾在拿到他人提供的食品或飲品，如發現有重新包裝或開口有破壞痕跡或內容物有異味情形，有可能被「加料」，應避免食用並向家中青少年、兒童宣導，以免受害。

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