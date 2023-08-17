台南市前經濟發展局長陳凱凌因貪汙遭判8年，引發藍營質疑輕判聲浪，國民黨「正義成真」聯盟、台南立委參選人姚正玉、陳以信、王家貞今天齊聲痛批前台南市長賴清德、現任市長黃偉哲都必須為台南政風敗壞道歉負責，喊出2024是政黨輪替、重啟特偵組重要時刻。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀回應，尊重司法判決，指整起案子看起來是陳凱凌個人行為，藍營硬要扯上賴清德，針對這種「潑黑漆」戰術，不予回應，但他也說，希望市府團隊引以為鑑，公務人員本就該廉潔自持，未來用人必須更加謹慎。

台南市政府發言人田玲瑚表示，市府團隊於去年12月就任時，均簽署「透明廉政公約」，黃偉哲市長要求堅守「清廉、公開、透明」，從政務首長到市府所屬相關單位所有人員均一體適用，接受市民監督。

國民黨台南市第五選區立委參選人王家貞表示，陳凱凌判決避重就輕，無法讓社會大眾釋疑，台南鄉親最在意的88槍、光電分贓不均案，背後有多少權貴共犯？市府經發局是民進黨強推光電案最大權責管理單位，此判決卻不見有此案蹤影，是陳凱凌藏很深，還是另有原因？呼籲應恢復特偵組，摒除任何當權者可能介入，強化人民對司法公正信心。

第六選區立委參選人陳以信表示，陳凱凌是黃偉哲市長任命的經發局長，代表黃偉哲識人不明錯誤用人，嚴重敗壞台南市府官箴，黃偉哲應負政治責任，向社會大眾與台南市民道歉，並應下令徹查台南市府是否仍有其他共犯結構。他也指，台南是賴清德本命區，台南政風敗壞其來有自，賴清德對此難辭其咎。

第三選區立委參選人姚正玉表示，金防部前參謀長把部隊7990元洗衣機搬回家，被依貪汙判12年，但陳凱凌利用職權藉勢藉收賄至少194萬，雖然認罪但犯行違法且嚴重影響官箴、破壞政府聲譽且其他合法廠商的權益，無論是犯罪所得還是違法程度，都遠超過7990元的冰箱案，司法雙標讓人不解、不平，唯有政黨輪替，才能換回司法正義。