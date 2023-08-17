提到癌友的補充品，一般人會想到蛋白質，但一項發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究發現，維生素D3可調控免疫系統、促使腫瘤細胞凋亡、降低癌症死亡率，還可增加肺癌患者的存活率。醫師表示，民眾可透過適度曬太陽、吃鮭魚等魚類來補充維生素D3，或是藉由D3補充品來達到血清較佳濃度。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，目前認為D3具有類荷爾蒙性質，會進入細胞核內調控基因表現，可降低發炎路徑NF-kB的啟動，間接降低發炎激素或是間白素、改變腫瘤微環境、調控免疫系統、促進腫瘤細胞凋亡、抑制癌細胞轉移、抗腫瘤增生的效果。

他並引述一篇刊載於2020年JAMA的研究。研究發現，每日補充2000國際單位D3可以降低癌症死亡率。該研究是針對25,871名患者進行的隨機臨床試驗的二次分析，結果發現，補充維生素D3降低了癌症中晚期（轉移性或致命性）癌症的發病率，其中體重正常的個體的風險降低幅度最大。

此外，也有研究指出，每日補充1200單位D3也有助於增加肺非小細胞癌（例如肺腺癌)患者的存活率。

劉博仁表示，一般人補充D3可透過2種途徑，一為適度曬太陽，一為多吃鮭魚、鯖魚、鮪魚、沙丁魚、牛肉、雞蛋、乳製品、牡蠣、香菇等。他並提醒，有人即使曬很多太陽，卻因轉換效率不佳，且透過食物補充D仍無法達到適當濃度，因此癌症患者仍須依賴D3補充品，才能達到血清較佳濃度。