受低壓帶影響，高雄從深夜到今早大雷雨狂炸，早上通勤尖峰時間，高雄各地出現淹水慘況，其中鳥松區本館路、球場路淹最嚴重，有民眾po出照片，整台機車快一半都泡在水裡，還有一名騎Gogoro的騎士乾脆站起來當「水上摩托車」狂飆，苦中作樂。

有一名騎Gogoro的騎士乾脆站起來騎，玩起「水上摩托車」。(翻攝自記者爆料網)

今早高屏地區降下豪雨，三民、鳳山、仁武區等累積雨量破百毫米，三民、鳥松區的本館路、球場路出現嚴重積淹水災情，臉書「記者爆料網」貼出影片，有Gogoro騎士直接站著騎，變成水上摩托車，還有民眾因為水淹太高騎不動，只能下來用牽的，相當難前進。看到高雄一早淹成這樣，網友紛紛留言：「水上摩托車？」、「汽油車挫屎」、「到高雄玩水囉」。

有騎士騎到一半騎不動，要下車牽。(翻攝自記者爆料網)

還有高雄九如路北上匝道上午大淹水，車輛涉險上橋，水淹將近一個輪胎高，連車燈都快被淹沒，讓高雄上班民眾苦不堪言。

高雄市府因應今早的豪雨，在上午8點將0817豪雨應變中心擴大三級開設，高雄市長陳其邁也前往鳥松區本館路、球場路視察積水情況，指出因為上午8時的強降雨，加上寶珠溝早上面臨滿潮，水無法消退導致積淹水，現在雨停後積水情形已改善。

高雄九如路北上匝道淹水。(翻攝自記者爆料網)