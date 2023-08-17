美國夏威夷州毛伊島遭逢美國逾一世紀以來最嚴重的野火災情之際，夏威夷州州長葛林（Josh Green）正試圖阻止開發商收購被燒毀的毛伊島土地，捍衛在地居民的居住權益。

美聯社指出，外界愈來愈擔心新建房屋可能引來富裕的買家，進而加劇住房危機。當地的住房危機已迫使許多夏威夷原住民和當地土生土長的居民離開故土。

據美聯社報導，截至昨天，毛伊島野火罹難人數已攀升至106人。

美國新聞網站Axios報導，葛林本週稍早表示，他已和夏威夷檢察總長聯繫，要求暫停出售所有被野火破壞或損毀的房地產。

葛林14日表示：「距離任何作物生長或搭建房屋，都還需要一段很長時間…因此，如果你試圖從我們的人民手中竊取土地，並在此地大興土木，代表你對這裡所知甚少。」

他還希望在野火事發現場設立一座紀念碑。

據美聯社報導，葛林也指出，他正在研究該州要如何取得用於勞工住房的土地，並矢言不會讓受到野火重創的觀光小鎮拉海納（Lahaina）在重建過後，貴到讓當地居民無法負擔。

夏威夷州商業暨消費者事務廳（Department of Commerce and Consumer Affairs）14日發表聲明，敦促毛伊島屋主收到「主動提出且與他們房產有關的訊息」時務必小心謹慎，盼藉此警告毛伊島屋主，主動出價買方的報價恐低於市場行情。

據當地住宅相關組織HouseMaui說法，毛伊島超過半數家庭都面臨居住負擔過重問題，代表他們每月有超過30%的收入都花在住房上。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120817