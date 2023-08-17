北市政府衛生局統計自8月11至16日新增5例同團赴泰國被感染登革熱的境外移入確診病例，均為男性，年齡為20至40多歲，分別居住士林區及北投區各2人、大安區1人，北市衛生局表示，接獲通報後已疫調及動員社區清除孳生源，也呼籲東南亞相關國家登革熱疫情嚴峻，出國前應備妥防蚊措施。

衛生局表示，該團共31人於7月30日出境至泰國，30人於8月9日返國，1人於8月11日入境，經疫調發現5名確診病例於泰國當地被蚊子叮咬，8月5至9日在泰國期間即出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及後眼窩痛等登革熱症狀，陸續於8月9至14日間採檢登革熱確診，其餘26位團員分別由居住地衛生單位健康追蹤，預計監測至返國後2周。

根據疾病管制署國際登革熱疫情監測資料顯示，截至8月5日泰國登革熱累計報告病例數計5萬9372例，高於近4年同期，另印尼、越南、馬來西亞、菲律賓等國今年累計報告病例數已分別達4萬至8萬例不等。

衛生局表示，截至8月16日下午5時，北市累計登革熱確診病例22例，含1例本土病例及21例境外移入，境外移入來源國分別為泰國6例、馬來西亞5例、印尼3例、馬爾地夫及菲律賓各2例、孟加拉、印度及越南各1例。

登革熱常見症狀一覽。（北市衛生局提供）

衛生局呼籲，暑假為國人出國旺季，但東南亞相關國家登革熱疫情嚴峻，出國前應備妥防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府核准的防蚊藥劑，並自備蚊帳，減少病媒蚊叮咬及感染傳染病風險，返國後如出現疑似登革熱症狀，請儘速就醫。