印度生產iPhone 15的規模受到許多因素影響，包括零組件靠進口，以及富士康生產線產能。外媒認為，除了富士康外，和碩和被印度塔塔集團收購的緯創產線，也將開始組裝iPhone 15。

印度人口爆炸，加上iPhone 手機比例仍低，被蘋果視為是轉移供應鏈和開拓新市場的重要目標。蘋果CEO庫克認為，蘋果對在印度的布局做得非常好，也對在當地的成長感到滿意，這是未來一個巨大的機會，會全力以赴完成目標。