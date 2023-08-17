宜蘭縣員山鄉是國內紅心芭樂的主要產區，在占全國9成之高，與一般芭樂相較，香氣更盛，口感軟Q，員山鄉農會今天（17日）舉行紅心芭樂上市發表會，歡迎民眾多加訂購，一起品嘗「吃軟不吃硬」的好滋味。

宜蘭縣政府農業處表示，宜蘭縣除了員山鄉外，頭城鎮也有生產少量的紅心芭樂，員山鄉枕山地區因氣候、地理條件佳，適合紅心芭樂成長，糖度更是可達10至11度之間。

農業處指出，近年來不少知名的烘焙業者，開始以紅心芭樂作為食材之一，研發果醬、果乾、蛋糕、生乳捲、飲品、馬卡龍等，深受消費者喜愛。

員山鄉農會表示，員山鄉種植紅心芭樂的面積約40公頃，產季是每年8、9月，以及11月至翌年2月，年產量約1200公噸，員山鄉的紅心芭樂是國內最大、主打吃軟不吃硬的第一品牌。

農會表示，在改良試驗單位及農友的研究下，紅心芭樂品質大為提升，不僅果心紅、果香濃、果肉Q，且甜度也高，又富含豐富維生素C及茄紅素等，營養價值高，是不可多得的優質果品。

縣長林姿妙今天也出席發表會，她表示，宜蘭縣好山好水，有不少優質的農產品，員山鄉的紅心芭樂品質一等一，歡迎鄉親到宜蘭選購。