根據北市實價周報資料顯示，平均地權條例上路前仍有高總價產品交易，包括堤頂大道二段上的整棟住家（八方賦寓），被法人以3.8億元打包買下，加上今年上半年北市億元預售豪宅揭露量已經超越去年同期，法人在新制上路前的確出現一波上車潮。

此次揭露還有新光一號清算拍賣的商辦大樓，台証金融大樓揭露以24.5億元移轉，和泰產物保險以13.27億元出售忠孝西路一段39號，這些大樓能夠促成交易，主要因為某些特定原因被迫出售，正常狀況下拿出來賣的機會很低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年光是平均地權條例上路，就改變許多不動產交易狀況，包括預售未來不能換約，導致上路前原本就在市場上看屋民眾，加緊腳步購屋，另外，私法人購置住宅採許可制，也讓豪宅市場出現一波買氣，尤其預售豪宅案狀況更為明顯，不過這些都是原本就在市場上看屋的潛在需求，一旦先趕上車後，7月以後這類產品買氣可能就會悶一陣子。

此次揭露較為特別的是堤頂大道二段上的整棟住宅案，交易包括整棟1到7樓，該建物完工時間為2022年1月，不過到今年5月才交易，平均地權條例可能扮演最後臨門一腳的角色，交易總價則為3.8億元，另外在信義路二段也有整棟透天以2.47億元成交，推估這麼高價的透天厝交易，通常都不是單純為了收租使用，主要考量還是買土地日後改建。