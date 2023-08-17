馬偕醫學院育樂營再訪大王國小，校長與營隊隊長許介謙。（馬偕團隊提供／蔡旻妤台東傳真）

馬偕醫學院育樂營再訪大王國小。（馬偕團隊提供／蔡旻妤台東傳真）

馬偕醫學院育樂營再訪大王國小，小朋友熱烈參與。（馬偕團隊提供／蔡旻妤台東傳真）

馬偕醫學院育樂營再訪大王國小，科學活動。（馬偕團隊提供／蔡旻妤台東傳真）

馬偕醫學院育樂營再訪大王國小，小朋友射箭。（馬偕團隊提供／蔡旻妤台東傳真）

馬偕醫學院連續第8年將教育資源帶入偏鄉，馬偕師生團隊籌畫為期3天在當地大王國小舉辦的暑期「閱讀成長營」，除了引導孩子培養閱讀習慣，也含括英語、科學實驗等豐富課程，並首次與當地機構合作，安排體育及原住民文化傳承相關活動，在營隊中教學相長，拓展彼此的文化視野。

營隊隊長許介謙指出，「閱讀成長營」有7大核心特色，包括學童閱讀及語文能力和習慣養成，透過馬偕醫學院大學生們引導帶著孩子閱讀與問題討論分享，讓孩子們在營期間發現閱讀的美好，而不是把時間花在3C產品上。

其他特色包含透過簡單又有趣的科學小實驗，引發小朋友們樂於探究真相與原理，保有觀察力與好奇心。引發學童們對英語的學習興趣、陪伴孩童成長、結合在地資源，深入當地家庭進行訪談，透過服務隊培養馬偕醫學院學生親身參與社會關懷的情懷，傳揚耶穌基督救世愛人及馬偕博士「寧願燒盡，不願銹壞」精神，培養具有人文素養和社會關懷情操的醫療人才。

此外，團隊今年首度與當地公益機構屋麻可書屋合作，由書屋提供原住民文化傳承的課程，設計體育及原住民文化傳承的相關活動，讓當地的小朋友更加認識自己部落的文化。

第3次參加營隊的劉子辰說，學期間感到壓力大時，就很想趕快回到太麻里看看孩子們，不是工作，也不是任務，對他而言是消除壓力的方式，更是心靈上的成長。

每半年1次的相遇，小朋友見到熟悉的大哥哥姊姊而雀躍不已；看著孩子們1次比1次成長，也讓遠道而來的大學生們相當感動。大二的陳溱琦第2次參與營隊，她說，這裡的孩子有莫名的吸引力，雖資源相對缺乏，但很願意學習，想要一直陪伴他們創造美好回憶。