大陸《中國青年報》發布一項調查顯示，社交圈固定、宅、不喜社交和不善於表達是年輕人戀愛交友的三重困境。此外，有超過6成的受訪青年認同年輕人「戀愛要趁早」。

該報告顯示，受訪大陸單身年輕人中，00後占31.6％，95後占26.6％，90後占28.7％，85後占13.1％。男性占45.9％，女性占54.1％。

當代年輕人面臨哪些戀愛困境？資料顯示，社交圈子固定（50.7％）位列第一，其次是宅、不喜社交（47.5％），排在第三位的是不善於表達自己（46.0％）。其他問題還有：閒暇時間被網路世界侵佔（44.7％），交友管道有（43.4％），不懂怎麼和異性相處（41.7％），工作忙沒時間（29.3％）。

《中國青年報》報導，北京某大專院校博士生張家凱坦言，平時學術壓力不小，交友圈子相對窄，每天面對的多是同年級、同專業或同研究方向的同學，80％都是博士生。「社交圈的固定讓我難以打破交友僵局。」

他也認為，學歷的普遍提升也會推遲年輕人進入婚姻的年齡。「以前年輕人通常是在20幾歲步入社會，現在讀完碩博研究生，基本30歲左右了，再規畫人生大事，自然而然就會推遲，而且還會面臨職業發展方面的選擇，也會影響婚戀決定。」

南京大學社會學院副教授許琪表示，首先，要對年輕人寬容一些，尊重個體選擇。其次，要在觀念上給予引導，宣傳正向的擇偶觀，讓年輕人明白，婚姻生活有風險的一面，也有美好的一面。最後，他認為要為年輕人創造更多的交友機會，打破職業隔離導致的社交圈受限。

值得一提的是，62.3％的受訪青年認同年輕人「戀愛要趁早」，受訪男性和95後認同度相對更高。56.1％的受訪青年認為早點走進戀愛關係有助建立對愛和兩性的基本認知，懂得相處之道。

杭州市總工會特聘婚戀專家、浙江省心理健康促進會成員淩子覺得，談戀愛沒有早晚之分，但年輕人可以多談戀愛，在戀愛中學習如何經營兩性關係。沒有人教我們怎麼談戀愛，需要在一次次戀愛中積累經驗。現在婚姻問題多，很大一個原因是沒能先談好戀愛，婚後沒有能力經營好關係，不會好好溝通，導致婚姻生活出現很多問題。