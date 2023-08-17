警方破門攻堅，逮捕以林姓男子為首的詐騙集團成員。（保二總隊提供）

警方起獲的贓物及贓款。（保二總隊提供）

以林姓男子為首的詐騙集團，今年4月至6月間，冒名中華電信、遠通電收名義，發送繳費到期通知簡訊，還附上連結，誘使民眾輸入信用卡號、到期月年、安全碼等資料，綁定百貨賣場會員支付APP，再詐領商品變賣換現金，前後得手超過千萬元。警方逮捕林男等3人到案，訊後依組織、洗錢、詐欺等罪送辦，複訊後遭羈押禁見。

警方指出，今年4月至6月間，林男等3人冒名中華電信、遠通電收等繳費到期通知簡訊，發送詐騙短網址，以小額款項未繳，使民眾卸下心防，信以為真。當民眾點入詐騙連結，即依該網站所示欄位輸入信用卡號、到期月年、安全碼等資訊，待詐團取得信用卡資訊，綁定百貨賣場發行的會員支付APP。

警方調查，林男等人利用會員電子支付漏洞，陸續至北市天母、信義、中正、中山及新北市永和區等多處詐騙大型百貨賣場，盜刷高價商品，再變賣換現金，初估該詐騙集團詐騙金額近千萬元。

保二總隊刑事警察大隊日前逮捕林男等3人到案，起獲現金92萬元、黃金80餘克、知名品牌空氣清淨機等詐欺所得贓物，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺、偽造文書等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，訊後經新北地院裁定羈押禁見。

警方呼籲，相關電子支付業者依《電子支付機構管理條例》及《個人資料保護法》等相關法令，妥善維護電子支付系統及民眾個人相關資料，避免衍生相關系統漏洞或資料外流等遭不法集團覬覦。