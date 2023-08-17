以此計算，公開市場單日淨投放回落至1,630億元。

香港信報報導，16日公開市場交易公告中提及的「對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響」，17日不復存在，僅保留「為維護銀行體系流動性合理充裕」的常規表述。

路透統計，14日當周逆回購到期總額180億元，單日規模從20億元至60億元不等。15日還有4,000億元中期借貸便利（MLF）到期，當日人行續做4,010億元，小幅增加。