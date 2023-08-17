俗話說「家有一老、如有一寶」，為讓屆滿65歲的高齡員工能續留職場，傳承他們寶貴的經驗給年輕職員，勞動部訂定「繼續僱用高齡者補助計畫」。在台中市百年食品大廠工作40年的蔡稼光，曾是帶領台灣從溫體肉類餵養轉變至飼料餵養的幕後功臣，他就藉由此計畫能續留在公司，繼續帶領團隊研發創新。

今年剛屆滿65歲的蔡稼光說，福壽公司是他的第一份工作，一待就待了40年，這些年來職場中最有成就感的工作，要屬研發水產飼料，開啟台灣飼料養殖的風氣。

蔡稼光說，早期台灣水產業的養殖方式都是用魚肉餵魚，但魚肉有不易保存、衛生等問題，他與公司團隊為改善此情況，精心研發出魚飼料，終於讓台灣的養殖業有了大幅轉變，且之後更將研發飼料的產品從水產業擴展至其他領域，不論是天上飛的、地上走的、水裡游的，所有生物飼料都已完成研發。

持續帶領公司團隊投入研發創新，但蔡稼光今年屆滿65歲，原本應該申請退休，福壽公司說，新人培養很不容易，且公司相當需要有經驗的資深員工帶領新人，決定向勞動部發展署中彰投分署申請「繼續僱用高齡者補助計畫」，讓他能繼續為食品界盡心力。

中彰投分署指出，有感於銀髮時代來臨，再加上許多資深員工的多年經驗難以取代，透過「繼續僱用高齡者補助計畫」鼓勵企業繼續僱用滿65歲員工，且持續雇用長6個月以上，企業還可請領每位員工最多18個月的部分薪資補助，最高補助達25萬8000元，盼藉以創造勞資雙贏。