汪小菲近期常來台北探視家人，今（17日）還為了遭大S控告涉嫌違反《個人資料保護法》而現身台北地檢署，不過汪小菲凌晨則有感而發，感性透露他對於曾以大S命名的S Hotel不會忘記，「我會好好把她照顧好」，儘管貼文後來被刪除，但仍被微博博主「茶妹愛追星」截圖。

汪小菲經營餐廳起家，近期為餐飲品牌在各城市忙碌，不過他今凌晨難得提以大S命名的S Hotel，感性說：「雖然我們大陸麻六記生意再好，當年那個台北酒店我也不會忘記。」汪小菲貼出S Hotel的內部裝潢、外觀的照片，表示這是他和台北員工們的家，「我會好好把她照顧好」。

汪小菲發文被微博博主「茶妹愛追星」截圖。（圖／汪小菲微博）

只是PO文沒多久，汪小菲就刪除文章，仍被微博博主「茶妹愛追星」截圖，發文引發聯想。回顧當年，汪小菲砸3億以大S為名打造飯店「S Hotel」，隨著大S、汪小菲婚姻破局，飯店撤下大S海報，還一度傳出要改名，當初的「愛妻飯店」看來格外諷刺。

汪小菲稍早低調現身台北地檢署，大S因不滿汪小菲貼出的離婚協議書上，未隱匿她的住址、銀行帳戶等個資，控告汪小菲涉嫌違反《個資法》，北檢5月首度傳喚汪小菲到案說明後，今則是檢方第二度傳喚汪。