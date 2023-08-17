距離8月22日環境部掛牌倒數5天，環境部底下一級主管名單難產。據瞭解，因為僧多粥少，職位擺不平，部分環保署現任一級主管為爭取環境部司長一職，動用人際關係遊說行政院高層，攪亂了環境部原有人事布局，以致行政院遲遲未核定環境部一級主管名單。

環境部下設4署1院，包括氣候變遷署、資源循環署、環境管理署、化學物質管理署及國家環境研究院。據傳除了國家環境研究院暫時由副院長張順欽代理外，其餘署長名單均已定案。不過環境部底下尚有5個司，距離8月22日環境部掛牌僅剩5天，司長名單仍未獲行政院核定。

環境部底下的綜合規劃、環境保護、大氣環境、水質保護及監測資訊等5個司，其前身為環保署的管考處、綜計處、空保處、水保處及監資處。據了解，環保署原本規劃並非讓各原任處長直接分派為環境部所對應的司長，而是將原本風評不佳的處長換下，這也導致相關官員動用人際關係遊說行政院高層，使得早應核定的5個司長名單，因人事角力而難產。

環境部不只是司長職缺有人事角力，據傳，上周傳出的環境部下設4個三級機關首長名單中，也是有部分官員雖然公務上並無特殊表現，不過動用了政壇有力人士強力遊說，以黑馬之姿搶得一席署長。環保署內部對該署長人選微詞頗多，公務人員士氣也遭受打擊。

環保署今(17)日下午將進行署慶彩排與就職佈達走位預演，記者已多次致電行政院與環保署查證人事名單，但均未獲得回應。