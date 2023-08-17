被稱為「德東飆車王」簡祥宇，去年3月18日在天母士東路撞死一名65歲婦人，並造成2名高中生重傷，被控過失致死罪，士林地院17日開庭言詞辯論，簡堅稱時速45公里，婦人突然跑出來，他來不及反應，要法官保障全台汽車駕駛用路安全，家痛批態度惡劣，簡最後陳述竟說「寧願自己死，也不想撞人，若判決有罪，讓我安樂死」，審判長怒斥「你講這個什麼意思，是不是威脅法官，若判有罪是法官的錯！」

簡提出自己行車紀錄器，主張婦人突然衝出來，甚至沒抬頭觀看車況，過馬路滑手機，一旁還有機車沒開燈，汽車突然起步，他已減速，短短1秒鐘根本反應不及，才會撞上婦人。簡更稱，女高中生過馬路沒有轉頭，觀看路口有無車輛，而他稱「我也是意外的當事人，不能欺騙社會，在合法的車速下行使，撞到人也很驚訝！」

簡更稱，依事故測量的煞車痕13.5公尺，換算時速僅45公里，絕對沒有交通局鑑定的時速破百，行人過馬路本來就應該快速通過，若他閃躲撞上行道樹，必定翻車，他也會死亡，要法官考量汽車駕駛的安全，不能讓行人的生命高過汽車駕駛的生命，並稱「我寧願死，也不想撞到人」，事發後，被稱為「德東飆車王」，他只有未繫安全帶，卻遭到污名化，網路上還說要殺死他，現在走在路上都擔心受怕。

死者家屬朱女稱，母親不會使用手機，從不曾傳訊息給她，電話只用來接聽，更不可能滑手機，經歷一年半的折磨，還說路人自己衝出來，痛批態度惡劣。另外，傷者家屬稱，女兒不斷復健，是一輩子的折磨。告訴代理人孫瑞蓮稱，依簡男的邏輯，用車人的安全竟然高於用路人，斥責「態度惡劣前所未有」請求法官變更起訴法條，改以犯下公共危險罪而致人於死重判。

辯護人則稱，接受委任後一直勸簡認罪，但他不願意，死者家屬提出2000萬賠償，簡包含強制險願意內長300萬，合乎行情，希望法官考量和解金額談不攏，並非被告不願意賠償、以及簡男提供的煞車痕、事故距離以及不及反應的情況依法判決。

簡最後陳述更稱，請法官考量「全台」駕駛的用路安全，並否認自己有責任，願意簽「死亡同意書」，若有罪的話，請求法官要給予安樂死，審判長當庭斥責「你講這個話什麼意思，是不是在威脅法官，如果判你有罪是法官的錯」，簡沒有回答，審判長再次說「是不是在威脅法官！」庭後諭知9月21日上午11時宣判。