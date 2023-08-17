桃園市大溪區54歲劉姓女子昨傍晚前往大溪郵局欲匯款美金2000元，換算台幣約6.3萬元，行員關懷提問後直覺有異，立即通知警方到場。大溪分局南雅派出所員警到場了解，並苦口婆心向劉女說明這是典型詐騙案，劉女經警方解說後也打消匯款念頭，行員與警方的合作成功阻止詐騙。

大溪警方表示，已婚的劉女於今年5月透過網路認識一位自稱美軍自阿富汗撤軍後的退休軍官，該美軍網友得知劉女平日與丈夫感情不睦，願意為新歡離婚，並於15日告知劉女要來台灣共同生活，打算寄一個裝滿現金的包裹要請劉女代收，並表示國際運費需美金2000元。

該網友提供劉女銀行帳號，要求先匯款繳運費，行員在對談中察覺有異，通知南雅派出所，巡邏員警到場後，向劉女解釋此手法為典型的假交友真詐財案例後，劉女才恍然大悟差點遭到詐騙，感謝警方及行員即時勸阻。

大溪警方指出，近期與各金融機構配合，成功阻詐多起交友詐騙案件，金額超過300萬元，偵查隊也偕同南雅所警員前往向攔阻有功的2名郵局同仁致贈紀念品，並將由分局長徐坤隆親自到郵局代表局長頒發獎狀及禮券。

警方呼籲，詐騙手法層出不窮，典型網路交友應謹慎，不可輕易為愛沖昏頭隨意匯款，應保持冷靜向165反詐騙諮詢專線查證，或至附近派出所諮詢協助，警方將持續加強宣導民眾防詐，避免民眾遭受詐騙。