副總統賴清德近日稱，「疑賴論」或「疑美論」是中國企圖介選，分化台美關係，進而影響台灣大選。對此，國民黨立委李德維表示，這些疑慮會出現都是賴本人一言一行累積而成，且不只美方有疑慮，連總統蔡英文都有疑慮，因此總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺等人陪同出訪。

李德維說，若不是賴清德這個台獨金孫，讓大家有這麼深的疑慮，會出現疑賴論或疑美論嗎？當然不會出現，賴想推給中國大陸或國民黨等其他人士相當不公平，應該為自己的言行負責，不是只想甩鍋。

李德維強調，不僅美方有疑慮，連蔡英文都有疑慮，因此此次出訪非常罕見地看到林佳龍、黃重諺等人陪同。

另外，賴清德宣稱會延續蔡英文的國安團隊，外界質疑是否是為了讓美方安心？台北市議員張斯綱說，「蔡總統的國安團隊很棒嗎？若很棒，兩岸怎麼會兵凶戰危，邦交國為何會一個斷一個」，若這樣的團隊要跟著賴清德，拜託政黨輪替，讓另一組國安團隊兩岸和平、邦交國穩定。

張斯綱說，若蔡規賴隨，蔡英文不就變成太上皇了，隨側的國安團隊不就是每天監視賴嗎？總統做的有什麼意思，荒唐的國家體制，蔡規賴隨國家不會改變和進步。