龔文俊由律師陪同否認法官指控。（王志偉攝）

花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控去年選舉期間送豬頭、豬隻、酒水向原住民部落行賄，民事與刑事庭都判當選無效。龔文俊今上午由律師陪同否認行賄，他從事養豬事業多年，豬頭與腳受傷豬隻必須淘汰屬「廢棄物」，都是無價料，這樣贈與行為已行之多年，不是為了選舉買票。

龔文俊被控違反選罷法，花蓮地方法院本月初判刑5年、褫奪公權6年。龔另於6月底被判民事當選無效。法官控，龔為拉攏原住民部落，由林姓椿腳居間聯繫2位部落頭目及副頭目，分送豬頭、豬肉、酒水等給部落耆老，請求召集族人宴飲，幫他拉票，其中一人接受並宰殺豬肉供族人分食，另一人擔心牽連賄選而拒絕。

面對法官控訴，龔文俊上午由辯護律師簡燦賢陪同否認賣票，他說，從事養豬事業近40年，數十年來為避免浪費，會把腳受傷、體重不足等無出售經濟價值的傷殘豬隻送給有需要的人，非選區才送，中南區鄉鎮需要也送，卻成了賄選買票物品。

龔文俊說，過去豬頭下顎會賣給齒模用途，豬頭成了試驗後的殘料，腳受傷的豬則因體重不足，必須淘汰銷毀等，都是屬無價料，這些廢棄豬隻若無人需要，會依照事業廢棄物處理且還要付費，他也說，長年來都會詢問地方有誰需要，也能成為「廢棄物利用」，對收受的人為了處理豬隻，反而是負擔，也非有價的贈禮。

不過，他說，法院判決內文多處卻將這些廢棄豬隻都寫成「豬肉」，真的是欲加之罪何患無詞。

律師簡燦賢認為，檢調監聽長達9個月，查無金錢買票也無致贈貴重物品，而是兩個豬頭，一個腳受傷豬，龔經營的牧場不能注射抗生素與疫苗，腳受傷的豬可能受到感染，原住民朋友可能或認為浪費而有需求，案中有原住民朋友主動要求需要這些傷豬，不過不被法官採信，他認為法律不能恣意擴張，原審判決有錯誤所在。

龔文俊強調會上訴找回清白，盼二審法院能盡快釐清事實。龔文俊本月10日停職，由縣府派鎮公所秘書暫代鎮長事務。