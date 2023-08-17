據了解，蘋果決定在印度本土生產Air Pods，並且委由富士康製造，初期規劃2024年12月開始量產，最快印度製造的Air Pods在2025年上市。

目前陸廠立訊是Air Pods的主要組裝廠。天風國際證券分析師郭明錤日前指出，預估鴻海旗下鴻騰精密，將取代中國歌爾，成為Air Pods生產商，包括低價版的Air Pods、Air Pods Max等等，都會是鴻騰精密製造，預計在2025年大量出貨。