藝人大S前年與前夫汪小菲離婚，雙方為了離婚協議費用，多次在網路上指控對方，汪小菲為了自清曾在微博公開2人離婚協議書，大S不滿汪小菲未隱匿她個人帳號、住家地址等個資，控告汪小菲涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署17日二度傳喚汪小菲出庭應訊。檢方訊後無保請回，庭訊至中午結束，汪小菲離開北檢時，面對媒體堵訪，僅淡淡說「一點家務事，不要浪費社會資源。」

台北地檢署

大S和汪小菲2021年結束2人10年婚姻後，汪小菲和母親張蘭在微博上針對房貸等金錢問題指責大S，大S回應台北房子是她自己買的，汪小菲去年12月3日在微博上貼出2人離婚協議書。

但大S不滿汪貼出的離婚協議書上，未隱匿她的住址、銀行帳戶等個資，控告汪小菲涉嫌違反《個資法》。

北檢受理後，今年5月間首度傳喚汪小菲到案說明，訊後請回，8月7日再傳喚大S釐清案情時，大S疑因擔心出庭一事曝光，臨時委由律師到北檢遞狀請假，檢方今是第二度傳喚汪說明。