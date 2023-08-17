民眾檢舉賄選，經檢察官偵辦起訴者，即可發放檢舉獎金，2024總統、立委選舉檢舉獎金最高1500萬元。（蕭嘉蕙攝）

台東地檢署16日赴鹿野高台宣導反賄選，提供最大獎搭乘熱氣球升空進行反賄選宣導。（台東地檢署提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東地檢署自去年五合一選舉至今查察賄選成果豐碩，共發出檢舉獎140萬元，其中1筆是檢舉縣議員候選人賄選獎金，扣稅後可領40萬元。地檢署強調，對於檢舉人個資絕對保密。

台東地檢署檢察長柯宜汾表示，111年地方公職人員選舉共起訴、聲請簡易判決65人，緩起訴處分17人，職權不起訴處分41人，提起8件當選無效之訴，總計發出檢舉獎金140萬元。

據了解，其中1筆檢舉縣議員候選人賄選檢舉獎金達50萬元，扣稅實領40萬元，是查賄期間單筆最高金額。案一審判有罪，地檢署和當事人均未上訴，有罪定讞。

柯宜汾表示，民眾檢舉賄選，經檢察官偵辦起訴者，即可發放檢舉獎金，對於檢舉人個人資料嚴加保密。

她進一步表示，2024總統、立委選舉檢舉獎金最高1500萬元，地檢署除了傳統金錢、暴力介入選舉外，也將針對境外勢力、賭盤、假消息介入選舉等加強查緝。

台東地檢署16日也赴台東熱氣球嘉年華活動會場，擺攤宣導反賄選、反詐騙和反毒，並設計多項闖關遊戲抽獎活動，最大獎項是邀請民眾一起搭乘熱氣球升空進行反賄選宣導。