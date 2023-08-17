高雄市岡山警分局推出擋泥板的道安宣傳模式，呼籲民眾注意道安。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區吹起復古風。早期80年的擋泥板女神風馳騁在大街小巷的機車後面，車牌下掛著美女周慧敏、王祖賢等。如今，高雄市岡山警分局推出所屬員警kuso風格的擋泥板，盼達到交通安全宣導的功能。

岡山警方此次製作400面擋泥板，掛於警用巡邏車後方。為符合法規不擋住車尾反光片，也在擋泥板上加裝反光片，並利用員警值勤時，騎著裝有擋泥板的警用機車穿梭大街小巷。

對於這次別出心裁的擋泥板交通宣導品，岡山警方說，藉此提升宣導道安的趣味性，希望民眾騎車或開車能小心慢行。