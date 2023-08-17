美系外資預計下半年M31代工收入持續強勁，與此同時，無晶圓廠收入已於上半年觸底，加上M31在先進節點IP前景看佳，故給予M31目標價1080元、評等加碼。

美系外資表示，有鑑於宏觀經濟的不確定因素，M31有一些無晶圓廠客戶在上半年推遲了他們的IP項目，但上半年M31來自代工客戶的營收卻是年增長逾200%，抵消無晶圓廠客戶的弱勢。M31預計代工將持續強勁，在大陸半導體持續力推國產化和M31在成熟、先進製程專業技術下，期待下半年M31的基礎 IP營收將大幅超過接口IP。

美系外資表示，目前已經有無晶圓廠客戶在7奈米及以下(包括5奈米和3奈米)，對M31的IP解決方案展現興趣，主要是來自數據中心、AR/VR/MR、汽車和移動應用等對IP更高的要求。另外，M31與台積電(2330)的合作擴展到16奈米，同時，也預計IFS(英特爾代工服務)和GlobalFoundries(格羅方德)可望為M31的代工業務創造更多機會。

日系外資表示，考慮到大陸在疫情後回溫不如預期，導致M31在第二季權利金營收不如預期，但是透過積極的營運出支控管得以抵銷。M31認為無晶圓廠客戶遞延的訂單，在台灣、美國代工廠的強勁需求帶動下，有機會在下半年使得授權金大幅增長。另外，M31也看好大陸發展半導體自製將對營運帶來機會，故維持M31持有評等、目標價由725元調升到805元，也預期M31在2022~2025年營收復合年增長率為24%。