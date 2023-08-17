公平會表示，源溢沛公司2008年1月報備從事多層次傳銷，主要銷售淨、濾飲水器材商品，原報備營業所位於台北市信義區，但是公平會在今年進行現場調查時，發現源溢沛公司營業所已於2022年4月遷徙至台北市中正區，卻遲至1今年5月才向公平會報備，已違反《多層次傳銷管理法》。

公平會提醒，傳銷事業變更營業所，應事先依多層次傳銷管理法第7條規定，檢具載明法定事項之文件、資料向該會報備。