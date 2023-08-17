南韓人氣女團BLACKPINK近期迎來出道七週年，四位成員在全人氣居高不下，其中泰國成員Lisa的粉絲數更是多達9689萬人；近期英國數據分析公司Hopper HQ公開2023年「Instagram富豪榜」，Lisa成了唯一上榜的Kpop明星。

從Hopper HQ公開的2023年度的Instagram富豪榜中可見，冠軍是由足球選手C羅拿下，而他的粉絲數高達5.96億，因此他單則貼文廣告平均費用要價323.4萬元美金（約1.04億元台幣），至於2到5名分別為球王梅西、賽琳娜戈梅茲、化妝品女王凱莉珍娜與巨石強森。

然而，值得注意的是，位居第26名的BLACKPINK成員Lisa，不但超越「蜘蛛人」湯姆霍蘭德等人，更是前100名榜單上唯一的Kpop明星，Hopper HQ文中分析，Lisa的每則廣告貼文平均要價57.5萬元美金（約1849萬元台幣），相當驚人。

事實上，Lisa是BLACKPINK成員中IG追蹤如數最多的成員，其次依序為Jennie的8089萬人、Jisoo的7515萬人、Rosé的7361萬人，可見人氣不容小覷；如今BLACKPINK合約即將到期，四人續約與否在近期成為熱門話題之一，而YG娛樂相關人員曾回應：「目前BLACKPINK世界巡迴演唱會已排定到8月底，到巡演結束為止會維持現有合約，續約發表時間很可能會在9月以後」。