壽司郎新品「長崎縣產炭燒羽鰹」，60元。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

MAGiC TOUCH「布朗尼抹茶冰心大福」會員享特價77元。（爭鮮餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

國門開放後，國人對於異國料理喜好程度更高，尤其日韓料理最受青睞，日式料理店紛紛在暑假尾聲再推美味，讓民眾免出國也能嘗到CP值高的餐點。

日本迴轉壽司品牌壽司郎，標榜菜單多元，近期推出魚身呈現淡粉色的「長崎縣產炭燒羽鰹」，炭燒香氣鮮明，以及日本高級料亭常見的「象拔蚌」，口感爽脆、濃郁甘甜，在壽司郎就能以平實的價格品嘗；生食級魩仔魚及櫻花蝦，壽司郎以創意雙拼軍艦方式推出，一脆一嫩，把海味全收進口中。

吉豚屋歡慶8周年，18日起人氣明星商品「腰內豬排二入」88元饗樂價回饋大眾，腰內豬排因其油脂含量少，肉質極為細緻，因此又有著「牛肉中的菲力」之稱，18日至31日凡購買任一主餐滿250元，即可以88元加購；另即日起出示台新Richard Life APP吉豚屋活動頁面，刷台新信用卡消費任一主餐滿250元，即贈指定開胃菜＋飲料組(價值88元)。

不只鹹食有新意，爭鮮餐飲集團品牌MAGiC TOUCH則特別聯手台南超人氣甜點名店「堯平布朗尼」，首次攜手研發推出「布朗尼抹茶冰心大福」期間限定全台獨家販售。採用獨家配方，嚴選法國頂級70％黑巧克力，與抹茶冰淇淋完美融合，包入Ｑ彈的大福外皮。先是外層的可可脆粒、再來是抹茶的冰心口感，別於一般布朗尼，入口更加紮實綿密。於口中漸層式慢慢化開，Ｑ軟滑順、細緻濃郁的甜蜜滋味，給人十足的戀愛感。8／22七夕當天，於全台MAGiC TOUCH門市獨家限量聯名販售，甜甜價99元。