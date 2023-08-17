繼去年文化部與高雄市政府共同舉辦文博會有了相當成果之後，今年10月7日至10月22日將在高雄盛大舉辦首屆「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」，再度攜手打造以「文化科技」為主軸的國家級會展新品牌，將匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域，結合亞洲最大XR影展、高雄電影節、Takao Rock打狗祭，更串聯高雄各文化景點，多元豐富的展出及活動，將帶領民眾體驗科技的浪潮下，文化應用的各種可能性。

TTXC將匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域，更串聯高雄各文化景點，多元豐富的展出及活動，將帶領民眾體驗科技的浪潮下，文化應用的各種可能性。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部與高雄市政府17日公布首屆「TTXC台灣文化科技大會」主視覺及首支形象影片，由曾入圍葛萊美獎，並且有金曲獎及金鼎獎加持的洋蔥設計有限公司操刀。洋蔥設計表示，「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」的「X」，在數學符號有「加乘」的概念，也象徵連結、融合和串聯。在數學中，也代表未知的可能性。「以人為本」是科技發展與數位轉型的關鍵核心，更是未來趨勢。「X」中帶有「人」字，意喻人與科技的因果關聯與疊加進化。而「X」當中也有「鎚」的意象，鐵鎚代表著工業，在英文中也被廣義詮釋為科技和創意產業。高雄曾是工業重鎮，隨著數位轉型和城市建設發展，早已躍升為文化創意科技大城。

文化部長史哲表示，AI新世代來臨，首屆「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」落腳高雄，代表延續行政院5月份核定在高雄的「亞灣2.0智慧科技創新園區」，加上文化部的「文化黑潮計畫」為高雄導入更多數位影視發展量能，融合高雄港灣在地優勢與過去多次國家級展會的豐富策展經驗，相信這次台灣文化科技大會可以帶給大家世界級最頂尖的文化科技體驗。

TTXC主視覺由金曲獎及金鼎獎加持的洋蔥設計有限公司操刀，說明主視覺設計發想（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁表示，「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」將以高雄流行音樂中心珊瑚礁群作為活動主要地點「未來訊號站」，在其中展示包括全國最大的沉浸式影展、重建當紅知名影視場景、更力邀國內外科技與文化領域重量級講者來到高雄分享最新文化科技產業脈動。陳其邁表示，這次結合高雄特有品牌無論是亞洲最大的XR影展、高雄電影節、Takao Rock打狗祭，不管是科技迷、文化愛好者或是業界專家，都能在這次大會獲得共鳴，請大家一定不要錯過。

「TTXC台灣文化科技大會」隆重推出首屆大禮包套票，內含Takao Rock打狗祭單人雙日券、高雄電影節10場劃位優惠券、國際論壇20場劃位優惠券，現在只賣新臺幣3,300元，歡迎使用文化幣，預計於8月17日中午12時起，於「OPENTIX售票系統旗艦館」開啟連結及販售，數量有限，有興趣的朋友要把握機會搶購，10月到高雄，乘著科技的翅膀，遨遊探索虛實交錯的文化境界。

TTXC-高雄流行音樂中心-未來訊號站（圖片來源：高雄市文化局提供）

（圖片來源：高雄市文化局提供）