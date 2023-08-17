對於下半年民眾購屋方向及熱區，他認為，台北市區土地稀缺，未來勢必朝香港、新加坡及紐約的模式，房價還是會溫和上漲，北市新案房價破三位數，每坪單價上百萬元將是常態，甚至推升到150至200萬元，例如中山區，大安區，信義區。

展望下半年房市，賴正鎰點出5大趨勢，包括1.受鋼鐵、水泥產業碳費徵收影響，房價恐有轉嫁效應；2.土地、建材漲勢未歇，建商推案以都更合建或危老建築物重建優先；3.隨著預售案交易受限、新案改先建後售；4.換屋需求增，大三房等中大坪數產品獲翻身；5.住宅產品受打壓，商辦市場崛起。

賴正鎰指出，全球通膨陰影未消，俄烏戰爭短期沒有結束徵兆，石油及原物料價格還在上漲曲線，美股受升息利率消息，表現起伏，但就業及CPI指數有好轉，美國銀行預測升息循環最終回將落在11月。他說，俄烏戰爭造成全球石油及原物價上漲，電價能源及房子造價都隨著水漲船高，開發商及建商都承受不了。

全球原油與金屬價格漲不停，營建業為如期交屋，避免衍生交屋違約糾紛，必須搶工搶料，每坪興建成本平均漲幅超過50%，像台中營建成本每坪從8萬元跳為15萬元，漲幅逾100%，台北也從14萬元暴增到25萬元左右，從近10年營建工程水泥、磚瓦、金屬及機電等材料類總指數漲逾26.4，可以看出開發商壓力有多大。

他透露，這波房價上漲除了建築成本上漲100%之情況，這也是他從事房地產40年來前所未見，除了建材與工資漲幅驚人之外，土地飆漲也是主要原因之一。他建議政府應該要有土地政策，像是重劃區容積少，土地持有比重較高的人惜售或拉抬價格，自然土地價格上漲，他建議政府應在都市計畫適度放寬容積，就可降低成本。