彰化縣政府將公開標售25筆農地重劃區內的抵費地及剩餘零星土地。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

近年小農及假日農夫風氣盛行，彰化縣政府將於9月18日上午10點公開標售25筆農地重劃區內的抵費地及剩餘零星土地，單筆標售底價最便宜不到5萬元，想體驗閒暇耕作樂趣，享受怡然自得農夫生活的民眾，花買機車的錢就可買到農地，機會難得。

彰縣府指出，彰化縣農地重劃後的土地具有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，有利於農耕使用。這次標售的農地重劃區抵費地分佈於縣內10個鄉鎮行政區，標售面積介於17到4327平方公尺不等。

將於9月18日公開標售的25筆土地中，單筆標售底價最便宜不到5萬元，土地坐落於埔鹽鄉新永昌段730地號都市計畫農業區，面積17.65平方公尺，也是本次標售最小面積土地。

標售底價最高的為1898萬1000元，位在鹿港鎮永安段4047-1地號，為都市計畫住宅區用地，面積171平方公尺。

另外，面積最大的土地坐落於田中鎮新外三段370地號農牧用地，面積4327.51平方公尺，標售底價1254萬9779元，鄰近彰化高鐵站，適合返鄉青農及假日農夫。

彰縣府表示，有意願的民眾即日起至9月17日下午5時止，於辦公時間內（例假日除外），可至土地所轄鄉鎮公所、地政事務所及該府地政處閱覽、領取投標文件，或至該府地政處網站土地標售項下參閱下載，並於9月17日前寄達至彰化郵局第1025號信箱，逾期無效。