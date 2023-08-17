桃園市政府特別邀請到日本知名設計師野老朝雄為世客博世界館打造主視覺。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

為期66天的世界客家博覽會堪稱今年秋夏必訪的打卡景點，主展館之一「世界館」主視覺出自日本知名設計師野老朝雄之手，他也是2020東京奧運會徽的設計師，他以三角形及正方形塑造「家」的意象，展現客家族群在世界各處落地生根，各自開花結果成不同花布圖樣，他也親曝世客博和東奧設計上的共同點就是環形造型，都經過精密計算組成，才會呈現層層的輪廓。

8月11日至10月15日在桃園盛大舉辦的2023世界客家博覽會，是全世界首次以客家文化為主題的博覽會，其中主展館之一「世界館」，彙集全球八大地區、20個國家的客家足跡，及世界上22位客家名人故事，將珍貴的文本一一轉化為展覽元素。

桃園市政府特別邀請到日本知名設計師野老朝雄為世客博世界館打造主視覺。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府特別邀請到日本知名設計師野老朝雄為世客博世界館打造主視覺。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府特別邀請到日本知名設計師野老朝雄為世界館打造主視覺。野老朝雄因設計2020東京奧運會徽的設計師而聞名，他本身在藝術、建築和設計皆擁有很高的成就，最擅長利用簡單的原理和工具設計出圖樣，創造出眾多「可以連結的事物」，並將這些獨創的紋路，跨界延伸至建築、平面設計、展覽與服裝等跨界合作上，像是與三宅一生（ISSEY MIYAKE）的「BAO BAO」合作聯名款等，皆曾引發熱潮。

野老朝雄表示，一開始收到世界館主視覺設計邀約時，其實很驚訝，但這並非第一次接觸客家文化，因為以前是學建築出身，所以曾經學習過客家圓形土樓，這也是他此次發想設計花紋、圓環的初衷，試圖呈現客家傳統建築的樣貌。

野老朝雄指出，自己本來是建築師，所以對「家」的意象，有很具體的想像，這次世界館的主視覺，他運用三角形跟四方形組成屋子的造型，以一個「家」的形象，不斷往外擴散，進而形成一個個花的紋路。

野老朝雄認為客家人的遷徙就如同在世界各地開花一樣，好像是同一個源頭的種子，散播在世界各個角落；因此他設計出這些圖樣與紋路，從一個屋子的造型，變化出充滿各種多元性、多樣性的花的樣貌，就像是客家人從過去到現在的歷史過程，經過遷徙，如今在各個國家展現出各自的精彩，並且創造當地獨有的客家文化，這也是他希望反映出來的客家精神。

野老朝雄也分享世界館主視覺跟東京奧運會徽設計上最大的一個共同點就是環形造型，以及都是經過精密計算組成，才會呈現層層的輪廓，整體就像著色圖一樣，這是兩者非常相似之處。

桃園市新聞處長羅楚東也向野老朝雄老師表達最大的感謝，他強調，老師過去對於客家文化並不熟悉，但願意接下這重責大任，去年還親自來桃園踩線，體驗客家文化，深入瞭解客家歷史與文化歷程，才能設計出這麼符合世界館主題的視覺設計。

桃園市政府特別邀請到日本知名設計師野老朝雄為世客博世界館打造主視覺。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府特別邀請到日本知名設計師野老朝雄為世客博世界館打造主視覺。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

除了野老朝雄的主視覺設計外，這次世界館的策展內容透過沉浸式體驗技術，將光影運用、互動及聲音科技，穿插在實體展品與文件照片之間，民眾到現場可以體驗全臺最大的360度球型動態投影、7座浮空穹頂的沉浸式劇場，還有利用天井創作隨日光與天氣變化的「光域漫遊」竹編裝置藝術；另外還有直徑長達18公尺浮空環形劇場，為全台室內最大的環狀竹編藝術裝置，透過Audio-Visual藝術的形式融合AI系統協作創作，即時與展品、環景互動，創造獨一無二的專屬圖像，來參觀的民眾也成為整體作品的一環。