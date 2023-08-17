新竹市長高虹安因擔任立委時涉詐領助理費，遭台北地檢署以貪污罪起訴，被各界質疑是政治追殺。國民黨新北市議員、2024立委參選人葉元之更指出，高另一案的結果是不起訴，證明當初就是被國家機器干涉。

葉元之昨（16）日在政論節目《新聞面對面》表示，高虹安的案子可分為政治追殺與貪污面，而在野黨當然較喜歡談政治追殺，因為長期都有類似的感覺，如國民黨台北市議員、2024立委參選人徐巧芯就透露，早在7月底已聽說高要被起訴，但一直等到「雲豹小公主」的事情爆發後才有下文，時間點上就會被質疑非常巧合。

葉元之進一步指出，先前在偵辦高案的過程，一直有外界不應該知道的訊息被爆出，包括吃什麼便當、證人說什麼話等，如此是否違反偵查不公開，這樣算不算政治追殺？

「有沒有國家機器介入！」葉元之提到，高虹安此次除了助理費涉貪案之外，還有一個資策會的背信案，而該案則是直接不起訴，代表當初就是有國家機器介入。

葉元之強調，明明是同樣的資策會，國民黨執政時去新加坡、出差讀博士都沒問題，換民進黨執政、高虹安選新竹市長時，突然就全都不對，甚至變成背信，幸好如今司法有還高清白，「以我們在野黨角度，會覺得國家機器不可以這樣玩，不可以這樣弄人家。」