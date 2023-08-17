新北市教育局今（17）日舉辦公私立幼兒園園長（主任）會議，會中除頒獎表揚12家獲得2022幼教之光特色幼兒園外，新北市長侯友宜也宣布，新北將投入1.1億推動教育政策，包含加碼補助特教生幼保員、提升幼兒園環境設備以及創新特色課程。

侯友宜表示，新北市公私立幼兒園總數達1140家，幼生人數超過9萬人，位居全國之冠，為落實「以學生為中心、為幸福而教」的教育核心價值，除了升級幼兒園的環境設備以及創新課程外，更加碼補貼特教經費，提升老師的特教專業。

新北市教育局表示，市府每年補助6000萬在在幼兒園的特教資源上，為了鼓勵各私立幼兒園收托特殊教育需求幼生，並提升現場第一線教保服務人員特教專業知能，針對有收托特生的私立幼兒園教保服務人員，完成初階研習，每人每次補助提高至3000元，進階研習則補助5000元。

此外，為維護及提升幼兒園的環境設施設備，並考量幼兒園環境周遭安全，協助裝設及更新監視器等安全相關設備，市府也投入超過4000萬補助公私立園所強化教學環境及設備。

最後，新北在112學年度也將補助1000萬元經費，期望達到「園園有社群」的目標，目前新北推動六大專業發展社群，分別為英語融入教保活動社群、學前融合教育社群、學前程式教育社群、美感基地社群、探究式園本課程社群及教保服務人員專業發展社群，以共同探討、交流心得、實踐實驗以及持續反思，不斷提升教保服務人員的專業素養，提供更優質的教育環境。