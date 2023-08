英國「經濟學人」指出,拜登政府推動對中國「去風險」雖使美國轉從墨西哥、越南等國進口,但後者把中國商品稍加工再銷美,非但美國沒擺脫對中依賴,他國也更依賴中國。

美國總統拜登9日簽署行政命令限制美企與個人投資中國敏感科技,包括半導體、量子運算與人工智慧3大領域。

「經濟學人」一篇「代價高又危險-為何拜登的對中策略沒效」(Costly and dangerous-Why Biden's China strategy is not working)專文指出,世界頭號資本主義龍頭美國採取此類限制措施,是美國經濟政策出現深刻轉變的又一新信號。

美國過去幾十年力倡貿易和資本全球化,然隨中國崛起,美國和整個西方已無法只著眼經濟,希望透過限制中國獲得增強實力的尖端技術以確保國家安全。

為遏止中國,美國祭出中國輸美商品加徵關稅、對中投資審查和出口管制等一系列措施,相關做法先是由川普政府發起,如今拜登政府「川規拜隨」。

然而美國所祭出的相關限制與禁令既沒有為企業的供應鏈帶來彈性,也沒有帶來安全感。隨供應鏈適應新的遊戲規則,也變得更加盤根錯節和不透明,更令人擔憂的是產生反常效果,反讓美國的盟友會與中國走更近。

乍看之下,美中間的直接經濟連結正在萎縮。美國2018年從「低成本」亞洲國家的進口,有2/3來自中國,到2022年只剩一半,反之美國已轉從印度、墨西哥和東南亞進口。

投資方面,2016年中企在美投資達驚人的480億美元,2022年時已銳減至僅31億美元。25年以來,中國首次跌出中國美國商會(AmCham China)大多數會員的頭三大投資目的地;中國20年來始終盤據新外資在亞洲項目的龍頭,2022年已被印度及越南超越。

但專文指出若深入細探,就會發現美國對中國的依賴仍完好無損。美國將需求從中國轉向他國,但後者的生產現在比以往更依賴中國輸入。

例如隨東南亞對美出口增加,東南亞從中國進口的中間輸入也出現爆炸式增長。同樣受益於美國去風險化政策的墨西哥,從中國進口汽車零部件在過去5年翻倍。

國際貨幣基金(IMF)的研究發現,甚至在美國最急於從中國轉移的先進製造業領域,進軍美國市場最力的國家也都是與中國工業聯繫最密切的國家。供應鏈形式變得更複雜,但中國的主導地位並未減弱。

導致這樣的結果是因中國商品只是被重新包裝並通過第三地運往美國。美國商務部2022年底發現,總部位於東南亞的4家主要太陽能供應商,只是把原本中國產品進行些微加工後外銷,形同「洗產地」規避美方對中國商品的加徵關稅。在其他領域例如稀土,中國提供的原材料仍難以替代。

專文認為,自由市場的機制會不斷適應以找到向消費者提供商品的最廉價方式。中國憑藉龐大勞動力和高效的物流,在許多情況下仍是最廉價的供應國;美國的新措施固然能讓自身與中國的貿易轉向,卻無法消除中國在整個供應鏈的影響,從而大部分的「脫鉤」只是「脫假的」(phoney)。

對美國總統拜登而言,更糟的是美國還加深中國與其他國家之間的經濟紐帶,反而讓那些國家的利益與美國有所扞格。

對許多較窮的國家而言,接獲中國投資和中間產品並將成品出口到美國,是一創造就業和繁榮的來源。而美國不願支持新的貿易協議,是這些國家有時認為美國是不可靠夥伴的原因之一,若要他們在美中之間選邊,美國還不見得穩操勝券。