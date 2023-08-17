北市一名侯姓婦人日前發現母親所攜帶的蘋果AirTag定位發生異常狀況，且遲遲無法聯繫上，擔心老母親安危向警方求助，員警立即協助尋找，最後在距離3公里外的內湖警察紀念園區附近順利尋回老婦。
內湖分局內湖派出所員警莊若笙接獲案件後，見家屬心急如焚，加上天氣炎熱擔憂母親安全，秉持同理心，立即細心逐一調閱可能走失範圍附近監視器畫面，企圖尋找老婦蹤影，但卻一無所獲，員警於是決定前往走失地點現地查訪，最後在距離住家外約3公里的金龍路47巷內湖警察紀念園區附近發現老婦蹤影，順利幫助返家團聚，家屬對於警方熱心協助，迅速找回，感激不已。
內湖分局表示，民眾家中如有易走失長者，應注意其可能活動範圍，佩戴留有聯絡方式的配件，也可以向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，未來有協尋需求時，能即時身份辨識、尋回返家。
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