鬼月總有許多禁忌，像是夜晚不拍別人肩膀、不要買房入宅等，此外，許多節目也趁此氛圍邀請來賓分享靈異經驗，57歲美魔女胡文英昨(16日)在臉書分享一張靈異照片，讓網友看了瞬間起雞皮疙瘩。

胡文英分享到柬埔寨吳哥窟旅遊的照片，只見她留著一頭長髮，以一身白色裝扮入鏡，並對著鏡頭擺出招牌甜美微笑，在知名景點留下美麗倩影，沒想到回國整理照片時，驚見右側從黑暗中伸出一隻手，讓她嚇到難以置信，忍不住驚呼：「回台灣看到照片多一隻手，嚇到吃手手，瑟瑟發抖，鬼門開不得不信邪」。

這張靈異照片曝光後，立刻掀起網友熱議：「照片你怎敢留存」、「故意露出手讓人拍照！祂應該沒惡意吧」、「多了一隻手，覺得這地方陰森怪異」、「旁邊真的沒有人，看來那女鬼很調皮」、「恐怖喔，不要怕」。

胡文英先前曾分享半夜一個舉動，竟讓女兒鄭靚歆及媳婦Aky嚇到魂不附體，她當時趁著颱風來襲前，在自家陽台做防颱準備，沒想到鏟土發出的聲響，讓在樓下的女兒及媳婦Aky以為她慘遭分屍，嚇得兩人差點報警處理，好在最後只是虛驚一場，這才讓三人相視而笑，結束這場颱風夜的意外插曲。