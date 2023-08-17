原定今年3月就要訪台的BNT（Pfizer-BioNTech）總公司，近日總營運長Mr.Sean Marettia終於來台，明天即將與衛福部次長周志浩、疾管署長莊人祥見面，會談有關COVID-19疫苗、癌症疫苗等相關議題，衛福部次長王必勝表示，到底要不要再度購買新冠疫苗，不會先預設立場。

衛福部次長王必勝表示，BNT德國總公司行程不斷延宕，這次是雙方第一次會面，明天預計由衛福部次長周志浩、疾管署長莊人祥、國衛院、食藥署共同接待會談。

由於我國目前新冠肺炎施打率低迷，疾管署最新統計，8月7日至13日當周COVID-19疫苗接種僅4637人次，截至目前為止累計接種6814萬0100人次；疫苗接種人口涵蓋率第一劑94％、第二劑89％、基礎加強劑接種率0.9％、追加劑接種率76.8％，第二次追加劑接種率24.9％（65歲以上接種率 47.6％）。

另一方面由於我國向莫德納購買的新冠肺炎疫苗，尚有1500萬劑尚未交貨，不過感染科醫師曾疾呼，國內應備至多元的疫苗品牌提供民眾選擇，以降低施打風險。

對此，王必勝坦言，以現在疫情穩定、施打率低、還有庫存量，「看起來要再買的空間很小」，雖然提供多樣性很好，但畢竟資源有限，施打率偏低下要再耗費資源，效益很差。

不過王必勝表示，疫情難以預料，會詢問BNT有關新的變異株疫苗，且他們還有癌症疫苗、以及流感疫苗等最新的MRNA疫苗，因此都會先瞭解看看，是否購買也是在討論議題之一，但是不會預設立場，也不會在現場簽訂任何的MOU。