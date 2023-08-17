面對感情，許多人堅定自己的立場，不願意別人指手畫腳，就算遇到長輩催婚也能輕鬆應對，不過《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚、巨蟹以及金牛座最怕被催婚，尤其是中秋節快到了，只要一想到屆時又得面對家族長輩轟炸式的關心，就一個頭兩個大，寧可努力當隱形人，苗頭不對就閃人。

▍雙魚座

雙魚座是無可救藥的浪漫主義者，渴望擁有一段唯美浪漫的戀情，不過一旦事情不能如願，加上年紀漸長，內心難免鬱悶，此時又被長輩輪番關心，就會讓他們心情低落到谷底，恨不得有隱身術，躲避眾人的視線。

▍巨蟹座

巨蟹座個性溫和，面對親朋好友的催婚，就算是內心相當抗拒，但為了顧全大局，以及現場氣氛的和諧，他們還是會硬著頭皮回應，畢竟對方也是好意，不想表現得愛理不睬的。不過一旦事前預料到這樣的狀況，巨蟹就會以各種理由閃避聚會，避免落入難以招架的窘境。

▍金牛座

金牛座十分重視隱私，即便自己內心對於感情事毫無著落而著急不已，怕麻煩的他們依舊會擔心，一旦開口便被熱心人士纏上，導致事情沒完沒了，更擔心牽線不成，還得收拾善後，或是被人過度關心，倒不如一開始就冷著一張臉，讓別人知難而退。