北市動物園呼籲，在金門旅遊時減速慢行，提供水獺安全回家的路。（北市動物園提供）

為推動歐亞水獺保育，台北市立動物園與金門縣政府合作，將於18日下午3時至4時在園內態舉辦限時快閃活動，北市動物園表示，活動內可體驗金門博餅文化、了解愛護水獺「減速、減塑」行動；金門縣觀光處城市行銷科長鐘立偉則說，博餅獎項包含台灣金門來回機票及金門特產等彩禮，歡迎大小朋友來試手氣。

北市動物園長諶亦聰表示，台灣目前唯一還能觀察到野外歐亞水獺的區域只剩大小金門，然而水獺們也在金門逐步建設下，棲息環境零碎化並與人們的生活空間嚴重重疊，密集道路的開發、池塘連通水圳水路的阻斷，皆迫使水獺必須跨越馬路移動，以致路殺消息時有所聞。

金門8月29日起舉辦「2023金門中秋博狀元餅系列活動」，明日下午3時到4時將來到台北動物園拜訪「水獺鄉親」並讓來園遊客體驗金門博餅文化，動物園也邀遊客一同製作野生動物出沒「快扇(閃)」DIY手繪扇共襄盛舉，呼籲在金門旅遊時減速慢行，提供水獺安全回家的路。

動物園補充，長期與金門縣政府合作水獺族群的調查研究、救傷收容，一起推動公民科學及發展社區生態旅遊等保育教育活動，共同推動域內在地物種的保育工作。

金門縣觀光處城市行銷科長鐘立偉表示，金門觀光小天使「阿特」(Otter)是以歐亞水獺為設計，代言金門的生態觀光，快閃當日可和「阿特」合影並試試手氣，博餅獎項包含台灣金門來回機票及金門特產等彩禮，8月29日起到金門的旅客只要憑機票，可在金門尚義機場博餅一次，還能免費體驗穿古裝當狀元的樂趣。